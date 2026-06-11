Врач раскрыл, почему вода из-под крана и в пластике не утоляет жажду

Летом лучше отказаться от газировок, они содержат кофеин и способствуют обезвоживанию, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» врач-хирург Александр Умнов. Утолить жажду лучше всего поможет родниковая или колодезная вода, сказал он.

«Вода — главный напиток в жару. Обычная вода из-под крана или пластиковых бутылок не утоляет жажду, потому что вместе с потом организм теряет много солей (калий, натрий, фосфор, магний). Если пить простую воду, минералы не восполняются, и чувство жажды остается.

Пить воду из-под крана не рекомендуется даже в прохладную погоду. В ней могут быть вредные примеси из-за плохого фильтра, ржавых труб или особенностей почвы. Если вода очищенная, ее можно пить понемногу, но только если нет хронических заболеваний или ослабленного иммунитета», — подчеркнул он.

Лечебные минеральные воды могут быть опасны для организма, предупредил врач.

«Важно не перегружать сердце, употребляя слишком много воды и, конечно,

не пить газировку. Многие виды газировки содержат кофеин, который способствует обезвоживанию. Лучше пить колодезную или родниковую воду, которая прошла лабораторную проверку на безопасность. Лечебные минеральные воды могут быть опасны без консультации врача, так как в них много микроэлементов, которые могут способствовать образованию камней в почках. Столовую минеральную воду тоже не стоит пить слишком много», — посоветовал Умнов.

Ранее врач предупредил об опасности алкоголя в жару.