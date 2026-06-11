Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Врач раскрыл, почему вода из-под крана и в пластике не утоляет жажду

Хирург Умнов: летом полезно пить минеральную воду из стекла
myboys.me/Shutterstock/FOTODOM

Летом лучше отказаться от газировок, они содержат кофеин и способствуют обезвоживанию, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» врач-хирург Александр Умнов. Утолить жажду лучше всего поможет родниковая или колодезная вода, сказал он.

«Вода — главный напиток в жару. Обычная вода из-под крана или пластиковых бутылок не утоляет жажду, потому что вместе с потом организм теряет много солей (калий, натрий, фосфор, магний). Если пить простую воду, минералы не восполняются, и чувство жажды остается.
Пить воду из-под крана не рекомендуется даже в прохладную погоду. В ней могут быть вредные примеси из-за плохого фильтра, ржавых труб или особенностей почвы. Если вода очищенная, ее можно пить понемногу, но только если нет хронических заболеваний или ослабленного иммунитета», — подчеркнул он.

Лечебные минеральные воды могут быть опасны для организма, предупредил врач.

«Важно не перегружать сердце, употребляя слишком много воды и, конечно,
не пить газировку. Многие виды газировки содержат кофеин, который способствует обезвоживанию. Лучше пить колодезную или родниковую воду, которая прошла лабораторную проверку на безопасность. Лечебные минеральные воды могут быть опасны без консультации врача, так как в них много микроэлементов, которые могут способствовать образованию камней в почках. Столовую минеральную воду тоже не стоит пить слишком много», — посоветовал Умнов.

Ранее врач предупредил об опасности алкоголя в жару.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
У футболистов проблемы с въездом в США перед ЧМ. И ФИФА тут бессильна
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!