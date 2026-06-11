Непалец на руках спустился со 100 ступенек за 44 секунды и установил рекорд

В Непале мужчина на руках спустился со 100 ступенек за рекордное время, пишет UPI.

Хари Чандра Гири, уже имеющий множество мировых рекордов, завоевал очередной титул. На этот раз он спустился на руках по 100 ступеням в китайском городе Чунцин, преодолев дистанцию за 44,71 секунды.

«Я всегда хотел проверить возможности балансировки на руках в реальных условиях», — рассказал мужчина.

Гири подчеркнул, что подобные попытки связаны с серьезным риском.

«Это очень опасно, если потерять контроль. Падение со ста ступеней на голову, шею или позвоночник может быть смертельным», — предупреждает он

Новый рекорд был установлен в рамках стремления атлета доказывать, что человеческое тело способно на невероятные подвиги при правильной подготовке и контроле.

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