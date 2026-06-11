Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Четверть россиян планируют отдыхать дома летом

Rambler&Co: 74% россиян готовятся к отпуску незадолго до поездки
CatwalkPhotos/Shutterstock/FOTODOM

Четверть россиян (25%) планируют отдыхать дома ближайшим летом, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co и «Мегамаркета».

Опрос показал, что 23% респондентов планируют поездить по России, 22% проведут отпуск на даче, а 15% рассматривают зарубежные направления.

По данным опроса, 74% россиян начинают готовиться к отпуску незадолго до поездки, а 26% делают это за месяц или раньше.

Что касается подготовки к поездке, 16% покупают товары для здоровья, 15% — одежду и обувь, 12% — пляжную одежду и солнцезащитные средства, 9% — средства от насекомых, 4% — чемоданы и дорожные сумки, 3% — косметику, а 2% — гаджеты и аксессуары для поездки.

В ходе опроса выяснилось, что у 26% респондентов основные траты связаны с дорогой (бензин, билеты и транспорт), 17% назвали проживание, 9% — еду и рестораны, 4% — развлечения, 3% — покупки перед отпуском, а еще 1% — сувениры.

Данные «Мегамаркета» показали, что перед отпуском россияне в первую очередь покупают аптечные товары. В апреле-мае 2026 года 57% заказов в категориях товарок к отпуску пришлось на лекарственные средства, а еще 12% — на медицинские изделия.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co c 27 мая по 4 июня 2026 года. Всего в нем приняли участие 3 478 интернет-пользователей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Пожар на НПЗ после атаки дрона, новая пенсионная программа и разрушительные грады. Что нового к утру 11 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!