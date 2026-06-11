Четверть россиян планируют отдыхать дома летом

Четверть россиян (25%) планируют отдыхать дома ближайшим летом, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co и «Мегамаркета».

Опрос показал, что 23% респондентов планируют поездить по России, 22% проведут отпуск на даче, а 15% рассматривают зарубежные направления.

По данным опроса, 74% россиян начинают готовиться к отпуску незадолго до поездки, а 26% делают это за месяц или раньше.

Что касается подготовки к поездке, 16% покупают товары для здоровья, 15% — одежду и обувь, 12% — пляжную одежду и солнцезащитные средства, 9% — средства от насекомых, 4% — чемоданы и дорожные сумки, 3% — косметику, а 2% — гаджеты и аксессуары для поездки.

В ходе опроса выяснилось, что у 26% респондентов основные траты связаны с дорогой (бензин, билеты и транспорт), 17% назвали проживание, 9% — еду и рестораны, 4% — развлечения, 3% — покупки перед отпуском, а еще 1% — сувениры.

Данные «Мегамаркета» показали, что перед отпуском россияне в первую очередь покупают аптечные товары. В апреле-мае 2026 года 57% заказов в категориях товарок к отпуску пришлось на лекарственные средства, а еще 12% — на медицинские изделия.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co c 27 мая по 4 июня 2026 года. Всего в нем приняли участие 3 478 интернет-пользователей.