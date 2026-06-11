Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Крупный производитель БАД передумал судиться с Машей Малиновской

РИА Новости: NL International отозвала иск к Малиновской о защите репутации
malinovskaya_tv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Компания NL International отозвала иск к телеведущей Маше Малиновской, в котором требовала удалить из соцсетей порочащие деловую репутацию сведения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Арбитражного суда Москвы, прекратившего производство по делу.

Причины отказа истца от прежних требований в сообщении не названы. Иск был подан 6 апреля после публикации на платформе «Дзен», где компанию NL International сравнивали с сектой.

В апреле она аналогичным образом отозвала такой же иск к блогеру Виктории Боне. Он был подан из-за поста в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), где NL International называли финансовой пирамидой. Примечательно, что в том случае исковое заявление было отозвано еще до того, как суд успел принять его к рассмотрению.

NL International (ООО «НЛ Континент») — новосибирская компания, основанная в 2000 году. По данным системы «Контур.Фокус», ее учредителями являются Юлия Гольдорт и Роман Товстик (по 30% у каждого), кипрская DK Cytriad Ltd (25%) и Дарина Хохлова (15%). Фирма специализируется на производстве биологически активных добавок (БАД), коктейлей для похудения и продуктов для здоровья, красоты и дома. Компания работает по модели сетевого маркетинга (MLM) в России, странах СНГ и Европы.

Ранее 45-летняя Маша Малиновская снялась в ультракороткой юбке.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Пожар на НПЗ после атаки дрона, новая пенсионная программа и разрушительные грады. Что нового к утру 11 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!