Крупный производитель БАД передумал судиться с Машей Малиновской

Компания NL International отозвала иск к телеведущей Маше Малиновской, в котором требовала удалить из соцсетей порочащие деловую репутацию сведения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Арбитражного суда Москвы, прекратившего производство по делу.

Причины отказа истца от прежних требований в сообщении не названы. Иск был подан 6 апреля после публикации на платформе «Дзен», где компанию NL International сравнивали с сектой.

В апреле она аналогичным образом отозвала такой же иск к блогеру Виктории Боне. Он был подан из-за поста в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), где NL International называли финансовой пирамидой. Примечательно, что в том случае исковое заявление было отозвано еще до того, как суд успел принять его к рассмотрению.

NL International (ООО «НЛ Континент») — новосибирская компания, основанная в 2000 году. По данным системы «Контур.Фокус», ее учредителями являются Юлия Гольдорт и Роман Товстик (по 30% у каждого), кипрская DK Cytriad Ltd (25%) и Дарина Хохлова (15%). Фирма специализируется на производстве биологически активных добавок (БАД), коктейлей для похудения и продуктов для здоровья, красоты и дома. Компания работает по модели сетевого маркетинга (MLM) в России, странах СНГ и Европы.

Ранее 45-летняя Маша Малиновская снялась в ультракороткой юбке.