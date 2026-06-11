Российские регионы потратили на озеленение 16,7 млрд за пять месяцев 2026 года

Москва, Петербург и Рязанская область стали лидерами по расходам на озеленение

По данным аналитики РосТендер, за январь — май 2026 года по отрасли «Благоустройство и озеленение» состоялось 1012 тендеров на общую сумму 16,7 млрд рублей. Еще 252 закупки по отрасли «Цветы, семена, саженцы» прошли на 126,7 млн рублей. Об этом аналитики сообщили «Газете.Ru».

Больше всего на озеленение потратили Москва (470 тендеров на сумму 21,9 млрд рублей), Санкт-Петербург (140 тендеров на 5,2 млрд), Рязанская область (9 тендеров на 2,5 млрд), Курская область (16 тендеров на 1,7 млрд) и Краснодарский край (84 тендера на 1,5 млрд рублей).

В мае 2026 года детский сад №37 из Ачинска (Красноярский край) приобрел саженцы многолетников на 125 тысяч рублей. В списке — астильба, гортензии, туя западная, можжевельник, спирея японская, флоксы, барбарис Тунберга, лилейники и другие растения.

Администрация округа Шаховская (Московская область) закупила многолетники для озеленения поселка на 362 тысячи рублей. В перечне — можжевельник чешуйчатый, барвинок малый, перовския, вероника колосковая, кизильник горизонтальный, мискантус китайский, дербенник иволистный и монарда.

МАУ «Заказчик» Пионерского городского округа (Калининградская область) завершило закупку растений для озеленения на 860 тысяч рублей. Предмет контракта — рассада и саженцы кустарников с закрытой корневой системой.

На начало июня 2026 года объявлен ряд крупных тендеров. ГБУ «Автомобильные дороги» (Москва) заказало поставку рулонного газона объемом 200 тысяч квадратных метров на 45,4 млн рублей.

АО «Садово-парковое предприятие «Нарвское» (Санкт-Петербург) объявило тендер на содержание зеленых насаждений и компенсационное озеленение Петродворцового района на 18,8 млн рублей.

Местная администрация муниципального округа №54 Санкт-Петербурга заказала благоустройство и озеленение на улице Евгения Огнева на 75,9 млн рублей.

МКУ (признана в РФ террористической организацией) «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Бердска (Новосибирская область) заказало озеленение общественных территорий: содержание газонов на 3,7 тыс. м² и цветников на 2,9 тыс. м² на 12,5 млн рублей.

ФГБПОУ «Орловское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» (Кировская область) заказало благоустройство и ландшафтный дизайн участка на 3,2 млн рублей.

Подведение итогов и заключение контрактов ожидается в июне 2026 года.

Ранее в московских ЖК существенно выросли масштабы благоустройства.