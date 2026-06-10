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Общество

На ПМЭФ рассказали о завершении этапа цифрового импортозамещения

Максим Иксанов: в России нужно развивать свои цифровые платформы
Пресс-служба Росконгресса

В России необходимо перестать импортозамещать иностранные решения и развивать свои платформы, заявил генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов на сессии «Человек — государство — бизнес: эволюция цифрового взаимодействия и развитие российских онлайн-платформ» в рамках ПМЭФ-2026.

Он отметил, что российская цифровые отрасль находится на новом этапе развития.

«Нужно сосредоточиться на создании качественно нового опыта взаимодействия между человеком, государством и предпринимателями», — сказал он.

Участники дискуссии, среди которых министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, генеральный директор VK Владимир Кириенко и другие, обсудили вопросы цифрового суверенитета, развития российских платформ и способы повышения качества пользовательского опыта.

«Сколько пакетов санкций мы с вами пережили, и все это были ограничения, в том числе и по платежам, и по цифровым сервисам. Кино смотрим, музыку слушаем − все, по-моему, нормально. Банковские приложения все у нас работают», — отметил Шувалов.

Владимир Кириенко привел в пример цифровой ID, разработанный совместно с Минцифры.

«Создав по-своему уникальную технологию цифрового ID, связанную с идентификацией через «Госуслуги», открылось большое количество сценариев использования», — сказал он.

Подводя итоги дискуссии, Максим Иксанов отметил, что российская ИТ-отрасль сумела выработать собственную модель развития.

«Российская цифровая отрасль нашла баланс между конкуренцией и партнерством, сформировала собственный путь развития и доказала способность создавать востребованные технологические решения мирового уровня», — заключил Иксанов.

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