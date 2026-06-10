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Общество

Аграрный законопроект может повысить цену электроэнергии на юге России

Большой Ставропольский канал стал причиной судебного спора энергетиков
David Calvert/Shutterstock/FOTODOM

Изменение в законодательстве «О мелиорации земель», подразумевающие включение объектов электроэнергетики в состав плательщиков за мелиорационные услуги, может привести к росту цен на электроэнергию на юге России.

В апреле 2026 года Верховный суд РФ вынес определение № 3-8-ЭС25-12032. Судьи признали электростанции не получателями мелиоративных услуг, поскольку они
не являются участниками правоотношений в этой сфере.

Несмотря на однозначное решение Верховного Суда, по словам источника в энергетической отрасли, Минсельхоз при поддержке сельхозпроизводителей готовит проект федерального закона, направленного на включение объектов электроэнергетики в состав плательщиков за мелиорационные услуги.

Ранее ФГБУ «Управление эксплуатации Большого Ставропольского канала» и ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ставропольскому краю» понуждало энергетиков к заключению договоров по подаче и отводу воды. Под понуждение попали ПАО «РусГидро» и ПАО «ЭЛ5-Энерго», чьи станции работают на Большом Ставропольском канале.

Это стало возможным в связи с изменением в 2022 году закона «О мелиорации земель», которые позволили Минсельхозу расширить толкование норм. Ведомство попыталось возложить на энергетиков квазифискальные платежи.

Электроэнергетические компании используют воду в производственных целях, за что осуществляют плату за водопользование, урегулированную Водным кодексом РФ. Введение дополнительного сбора привело бы к двойной оплате за один и тот же ресурс.

Владельцы канала рассчитали ежегодные платежи, сумма которых достигла 9,6 млрд рублей. Так, гидроэлектростанции «РусГидро» должны были бы ежегодно платить 7,9 млрд рублей, а Невинномысская ГРЭС «ЭЛ5-Энерго» заплатила бы 1,7 млрд рублей. Такие суммы превышают выручку станций от продажи энергии.

Ассоциация «НП Совет рынка» провела расчеты, согласно которым доплата для Невинномысской ГРЭС подняла бы тарифы в Ставропольском крае на 6%.

По мнению энергетиков, Минсельхоз в данном случае совершил попытку переложить на потребителей электроэнергии, а не на сельхозпроизводителей, расходы на содержание государственных мелиоративных систем.

Редакция «Газеты.Ru» обратилась в Минсельхоз с просьбой прокомментировать ситуация, но на момент публикации ответ не поступил.

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