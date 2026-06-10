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Общество

В Орехово-Зуево провели донорскую акцию

Волонтеры из Орехово-Зуева провели масштабную донорскую акцию
Министерство образования Московской области

Волонтеры Орехово-Зуевского железнодорожного техникума имени В. И. Бондаренко совместно с региональным движением «Волонтеры Подмосковья» и «Центром развития волонтерства» провели масштабную донорскую акцию, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Акцию провели в преддверии Всемирного дня донора крови.

Желающие принять участие в акции смогли пройти медицинское обследование и сдать кровь.

«Особое внимание уделялось популяризации добровольного донорства как безопасной и важной гражданской инициативы, которая ежедневно помогает спасать жизни нуждающихся», — говорится в сообщении.

В техникуме отметили, что акция стала не только возможностью пополнить запасы крови в местных банках, но и важным шагом к повышению сознательности граждан в вопросах донорства.

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