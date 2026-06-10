«Единая Россия» поможет восстановить музей-панораму Севастополя

Партия «Единая Россия» включит здание музея-панорамы в Севастополе в свою программу «Историческая память» и поможет восстановить объект, пострадавший от варварского удара ВСУ. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Сидякин.

Парламентарий напомнил, что в 1942 году музей уже подвергся атакам немецко-фашистских войск. Тогда шедевр Франца Рубо был вывезен, а затем отреставрирован.

«Современные нацисты не отстают. Украинские фашисты продолжают наносить варварские удары, в том числе, по нашему культурному и историческому наследию. Связался с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. По проекту «Единой России» «Историческая память», координатором которого я являюсь, рассмотрим вопрос о включении объекта в число реставрируемых», — сообщил Сидякин.

Он добавил, что совместно с Минкультом партия проведет оценку ущерба и подготовит смету.

«Это наше наследие. Восстановим. Победа будет за нами», — резюмировал Сидякин.