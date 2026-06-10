Уфимский университет науки и технологий открыл институт в Китае

В Чанчжоу открылся институт на базе УУНиТ

Уфимский институт науки и технологий (УУНиТ) совместно с Чанчжоуским университетом открыл институт в Чанчжоу, сообщил ректор УУНиТ Вадим Захаров.

«На данный момент подписано уже 35 соглашений с вузами и научными центрами КНР. В 2025 году на базе Межвузовского студенческого кампуса начал работу Центр китайского языка и культуры, который позволяет решать все новые и новые задачи нашего взаимодействия», — рассказал Захаров.

Он добавил, что открытие совместного российского-китайского института означает новый этап сближения России и Китая.

Занятия в институте начнутся в сентябре 2026 года. В этом году набор будет проходить для китайских абитуриентов. Всего планируется принять 240 человек по 4 направлениям подготовки: материаловедение, энерго- и ресурсосберегающие процессы в химии и нефтехимии, автоматизация производств и математическое обеспечение информационных систем.

«Учебная модель нового института гармонично объединяет мощную фундаментальную российскую инженерию УУНиТ и передовую прикладную базу университета Чанчжоу. Занятия будут вести преподаватели обоих университетов по совместным учебным планам», — отметил Захаров.

Выпускники института получат двойные дипломы, которые будут официально признавать в РФ и в КНР.