Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

На станциях метро Москвы начали бесплатно раздавать воду

Ликсутов: в столице можно бесплатно получить воду в метро, на вокзалах и причалах
Пресс-служба метро Москвы

В Москве в связи с жаркой погодой начали бесплатно раздавать воду на станциях метро, на автовокзалах, причалах и объектах железнодорожного транспорта, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Воду предлагают на станциях метро «Измайловская», «Фили», «Багратионовская», «Кунцевская», «Филевский парк», «Студенческая», «Кутузовская», «Пионерская» и «Выхино».

С 14 до 17 часов воду раздают на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Павелецком, Киевском и Белорусском вокзалах, а также на станциях МЦД Площадь трех вокзалов, Тушинская, Железнодорожная, Подольск и Раменское. На Ленинградском вокзале воду раздают на информационной стойке, а также ее можно бесплатно получить в автоматах на первом этаже.

Раздачу бесплатной бутилированной воды организовали и на автовокзалах «Северные Ворота», «Южные Ворота», «Центральный», «Красногвардейский» и «Саларьево».

Бесплатную воду также можно получить на станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково, в пригородной зоне Ленинградского вокзала, и в экспресс-автобусах возле станции метро «Ховрино».

Кроме того, на специализированных стоянках «Московского паркинга» посетителям доступны кулеры с водой, а также работают кондиционеры.

На всех причалах регулярного речного электротранспорта и на 2 прогулочных маршрутах «Киевский» и «Китай-город» также бесплатно раздают воду.

«В жаркую погоду мы принимаем дополнительные меры для комфорта и безопасности пассажиров, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. Раздаем бесплатную питьевую воду на станциях метро, вокзалах, автовокзалах, причалах и объектах железнодорожного транспорта. Также в метро звучат аудиообъявления с рекомендациями, а на медиаэкранах транслируются полезные советы для пассажиров. Просим москвичей и гостей города соблюдать простые правила безопасности в жару и не оставлять детей и животных в автомобилях», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Незаконно отказали в прививке. Как добиться своего и не потратить лишние деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!