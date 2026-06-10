На станциях метро Москвы начали бесплатно раздавать воду

Ликсутов: в столице можно бесплатно получить воду в метро, на вокзалах и причалах

В Москве в связи с жаркой погодой начали бесплатно раздавать воду на станциях метро, на автовокзалах, причалах и объектах железнодорожного транспорта, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Воду предлагают на станциях метро «Измайловская», «Фили», «Багратионовская», «Кунцевская», «Филевский парк», «Студенческая», «Кутузовская», «Пионерская» и «Выхино».

С 14 до 17 часов воду раздают на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Павелецком, Киевском и Белорусском вокзалах, а также на станциях МЦД Площадь трех вокзалов, Тушинская, Железнодорожная, Подольск и Раменское. На Ленинградском вокзале воду раздают на информационной стойке, а также ее можно бесплатно получить в автоматах на первом этаже.

Раздачу бесплатной бутилированной воды организовали и на автовокзалах «Северные Ворота», «Южные Ворота», «Центральный», «Красногвардейский» и «Саларьево».

Бесплатную воду также можно получить на станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково, в пригородной зоне Ленинградского вокзала, и в экспресс-автобусах возле станции метро «Ховрино».

Кроме того, на специализированных стоянках «Московского паркинга» посетителям доступны кулеры с водой, а также работают кондиционеры.

На всех причалах регулярного речного электротранспорта и на 2 прогулочных маршрутах «Киевский» и «Китай-город» также бесплатно раздают воду.

«В жаркую погоду мы принимаем дополнительные меры для комфорта и безопасности пассажиров, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. Раздаем бесплатную питьевую воду на станциях метро, вокзалах, автовокзалах, причалах и объектах железнодорожного транспорта. Также в метро звучат аудиообъявления с рекомендациями, а на медиаэкранах транслируются полезные советы для пассажиров. Просим москвичей и гостей города соблюдать простые правила безопасности в жару и не оставлять детей и животных в автомобилях», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.