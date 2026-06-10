Спортсменки из Подмосковья завоевали серебро на спартакиаде по баскетболу

Спортсменки из Московской области завоевали серебряные медали на XIII летней Спартакиаде учащихся России по баскетболу среди девушек до 16 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В финале баскетболистки уступили команде из Санкт-Петербурга. Третье место заняла сборная Москвы.

Команду Подмосковья сформировали из воспитанниц спортивных школ региона, среди которых школы в Люберцах, Мытищах и Видном.

В пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона отметили, что в символическую пятерку лучших вошла разыгрывающая Подмосковья Леонэль Мусина, а Николь Аристархову признали лучшим игроком команды.

Финальный турнир XIII летней Спартакиады учащихся России по баскетболу среди девушек до 16 лет проходил с 1 по 8 июня в Салавате (Республика Башкортостан) в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».