Проекты благоустройства помогли увеличить турпоток в Крым

Турпоток в Алупку за два года вырос на 80% благодаря благоустройству

Туристический поток в Алупку с 2023 по 2025 год вырос примерно на 80%, а количество предпринимателей вдоль туристических маршрутов увеличилось с 70 до 500. Об этом сообщил глава курорта «Мрия» Самвел Саруханян в интервью телеканалу «РБК Петербург».

По его словам, одним из факторов роста туристической привлекательности полуострова становится комплексное развитие территорий и создание новых общественных пространств.

«Вместе с командой Сбера мы развиваем такие проекты, как Алупка, превращая ее в культурную столицу Крыма. Шаг за шагом появляются променады, парковые территории Воронцовского дворца, воссозданы и приведены в порядок два пляжа. Впереди — развитие Ливадии, Ливадийского дворца, парковой территории береговой зоны Ай-Петри, канатной дороги, большого смотрового комплекса на самом плато», — рассказал Саруханян.

Программа благоустройства Алупки реализуется с 2024 года совместно со Сбером и продолжается в 2026 году. В рамках проекта открыт туристический центр «Восточный» с парковкой на 120 машиномест, созданы Восточный и Воронцовский променады общей протяженностью более 1,3 км, обустроена фестивальная площадка «Летний театр» площадью четыре гектара у храма Архангела Михаила, а также новый семейный сквер, где высажено свыше 45 тыс. растений.

Как отметил Саруханян, реализация инфраструктурных проектов уже оказывает положительное влияние на туристическую отрасль региона. По его данным, с 2023 по 2025 год туристический поток в Алупку вырос примерно на 80%, а количество предпринимателей вдоль туристических маршрутов увеличилось с 70 до 500.

«Такие проекты заметно повышают лояльность гостей: возвращаемость сегодня достигает 38%», — подчеркнул Саруханян.

Он добавил, что Крым в 2026 году сможет принять около 7,5 млн туристов, при этом поток отдыхающих в санаторно-курортном сегменте продолжит увеличиваться.