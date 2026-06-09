Россияне поколения альфа назвали семью главным авторитетом

Российские подростки не бунтуют против родителей, а предпочитают договариваться. Это следует из исследования поколения альфа Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал», представленного в пресс-центре ТАСС.

Согласно опросу, семья остается главным авторитетом для россиян поколения альфа. 59% подростков-респондентов при нарушении их границ родителями вежливо откажут, 37% объяснят родным чувства и найдут компромисс.

«Вопреки стереотипам о вечном конфликте отцов и детей поколение альфа не бунтует против родителей, а договаривается. Подростки доверяют семье, но требуют уважения к своей личности, особенно в цифровом пространстве», — отметила глава Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» Валерия Касамара.

Также результаты опроса показали, что для российских подростков характерны внутренние противоречия. В частности, у представителей поколения альфа есть запрос одновременно на свободу и на стабильность.

Итоги опроса стали темой для дискуссии экспертов о медиапотреблении молодежи. Ее участники отметили, что подростки глубоко погружаются в цифровую среду, но не ориентируются на публичных лидеров мнений в своих решениях.

Подчеркивается, что практическая педагогика сейчас трансформируется в соответствии со спецификой поколения. На фоне этого процесса современная школа может из места передачи знаний превратиться в пространство для развития самостоятельности.

Ответственный секретарь Федерального детского общественного совета при уполномоченном при президенте России по правам ребенка Александр Великанов рассказал, как выстроена система учета мнения детей на государственном уровне. Эксперт особо подчеркнул пользу исследования для работы детских общественных советов.

Также в ходе дискуссии был поднят вопрос о психологическом состоянии подростков и основных проблемах, обозначенных респондентами.

«Подростковая тревожность часто остается невидимой для взрослых. При этом только 1% подростков обращаются к психологу, а со стрессом чаще справляются через музыку, видео, друзей, игры и соцсети. Это значит, что психологическая помощь должна стать более понятной и доступной практикой — частью заботы о развитии личности», — подчеркнула доцент Института психологии и комплексной реабилитации Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко.

В опросе приняли участие 600 школьников из разных регионов России. Исследование проводилось проходил с февраля по апрель 2026 года.