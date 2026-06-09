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Общество

В джунглях Амазонки обнаружен паук, маскирующийся под «зомби-гриб»

Ученые нашли в Эквадоре новый вид пауков-зомби
Díaz-Guevara

В тропических лесах Амазонии ученые обнаружили новый вид паука, который почти неотличим от смертоносного гриба-паразита. Существо, получившее название Taczanowskia waska, было найдено в эквадорских джунглях цепляющимся вниз головой за лист, пишет Daily Star.

Первоначально исследователи приняли его за обычный гриб. Однако при ближайшем рассмотрении странное образование оказалось хищником, использующим уникальную маскировку. Taczanowskia waska стал первым пауком, имитирующим гриб Gibellula — реального «зомби-паразита», который заражает паукообразных, а затем прорастает сквозь их тела.

Для создания образа паук отрастил на брюшке вытянутые бугорки и приобрел бледный пастообразный цвет, соответствующий грибковому поражению. Застывая неподвижно под листьями в местах, где растет этот гриб, он обманывает хищников, заставляя их видеть в нем гниющую добычу.

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