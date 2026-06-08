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Общество

Доклад Сечина вызвал ажиотаж в мировых СМИ

Цитаты из доклада главы «Роснефти» Сечина на ПМЭФ разобрали мировые СМИ
Александр Кряжев/РИА Новости

Доклад главы «Роснефти» Игоря Сечина, сделанный на Энергетической панели Петербургского международного экономического форума, оказался в центре внимания мировых средств массовой информации. В числе наиболее цитируемых заявлений — риски для глобальной экономики, а также растущая роль Индии и КНР в энергетике.

В частности, СМИ Индии, включая «Hindustan Times» и «India Today», процитировали слова Сечина об индийской экономике. Глава «Роснефти» отметил, что сегодня она выступает одним из ключевых драйверов роста энергопотребления и мировой энергетики. Отметили доклад и власти страны.

«По данным Международного энергетического агентства, рост спроса на нефть в Индии в три раза превышает среднемировой показатель. Я слышал, что Игорь Сечин из «Роснефти», выступая на ПМЭФ, отметил, что ежедневное потребление нефти в Индии составит 8 млн баррелей в сутки. Сейчас оно около 5,5 млн. Если продолжить говорить о России, то наш импорт из нее вырос до 38%. В феврале он составил более 1,5 млн баррелей в сутки. Сейчас показатель вырос примерно до 2-2,5 млн», — заявил министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури.

Агентство Reuters обратило внимание на предупреждение Сечина о том, что мир сейчас балансирует на грани крупнейшего в истории пузыря на финансовом рынке, связанного с инвестициями в высокие технологии. Только в 2026 году четыре крупнейшие технологические компании направят около 700 млрд долларов на развитие вычисленных мощностей — при том, что эти инвестиции заберут значительную часть ресурсов в ущерб остальной экономике.

Также Сечин затронул в докладе санкционное давление, логистические сбои, дефицит ресурсов и рост мирового госдолга. Он обратил внимание, что объем фиктивного — то есть, не имеющего реальной вещественной стоимости капитала — уже превысил 500 трлн долларов, что почти в пять раз больше мирового ВВП. А общий долг крупнейших экономик мира продолжает расти и за последние 20 лет увеличился в полтора раза.

Глава «Роснефти» отдельно подчеркнул, что Россию невозможно исключить из мировых цепочек поставок: она располагает крупнейшими в мире запасами нефти и газа в размере около 60 млрд тонн нефтяного эквивалента, что составляет 14% мирового объема.

 
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