Пьяные посетители распылили огнетушитель на выставке в Петербурге

В Петербурге посетители выставки сорвали огнетушитель и распылили его. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел 7 июня на выставке «Алиса в стране чудес» в ТРК «Питерленд». Несколько нетрезвых гостей сорвали огнетушитель и устроили задымление в зале, где были декорации Чеширского кота и кроличьей норы. Видимость упала до нуля, находившиеся там дети испугались. Персонал начал эвакуацию, на место вызвали охрану и полицию. Дебоширов задержали и оштрафовали.

Директор намерена подавать в суд. Ущерб оценили в сумму около полумиллиона рублей. Загрязнены помещения и декорации, выставка закрыта на клининг и из-за этого организаторы несут убытки. Работа экспозиции вскоре возобновится.

Ранее слесарю российского музея-заповедника раздробило голову взрывом огнетушителя.