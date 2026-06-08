Евросоюз исключил киргизские авиакомпании из своего черного списка

Европейский Союз исключил Кыргызстан из списка авиаперевозчиков, которым запрещено выполнять полеты в страны ЕС. Об этом сообщается в уведомлении Генерального директората по мобильности и транспорту Еврокомиссии, которое приводит официальный сайт президента Кыргызской Республики.

Соответствующее решение принял Комитет ЕС по безопасности полетов по итогам заседания, проходившего 19–21 мая 2026 года. В ближайшее время его оформят отдельным регламентом Еврокомиссии. Кыргызстан находился в этом «черном списке» с 2006 года.

За последние несколько лет по поручению президента республики Садыра Жапарова в стране провели системную реформу гражданской авиации, укрепив государственный надзор за безопасностью полетов и привели национальные стандарты в соответствие с международными требованиями ИКАО.

В Еврокомиссии высоко оценили достигнутый прогресс, включая итоги технических консультаций, оценочного визита в марте 2026 года и успешных слушаний в Брюсселе. Европейская сторона пообещала продолжить техническое взаимодействие с Кыргызстаном, чтобы помочь республике сохранить достигнутые результаты.

Ранее европейская авиакомпания приостановила рейсы в Израиль.