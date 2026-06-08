Культурный код назвали основой российской цифровой трансформации

Цифровая трансформация должна развиваться с учетом национальных ценностей и культурных особенностей, а современные технологии могут стать важным инструментом сохранения исторического и культурного наследия. К такому выводу пришли участники экспертной сессии «Культурный код цифровизации», организованной Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) совместно с Московским государственным юридическим университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в рамках Петербургского международного экономического форума.

Глава РАЭК и молодежный цифровой омбудсмен Дмитрий Гуляев отметил, что культурный код является «ДНК общества», а цифровизация сегодня выступает одним из ключевых инструментов его сохранения и передачи будущим поколениям.

«Цифровизация не существует вне ценностей и смыслов. От того, какие смыслы транслируются обществу, и кто является их носителем, зависит восприятие этих ценностей будущими поколениями», — подчеркнул он.

Участники дискуссии отметили, что ИИ, цифровые сервисы и современные базы знаний открывают новые возможности для доступа к культурным ценностям и их популяризации.

Директор по работе с органами государственной власти бизнес-группы «Поиск и реклама» компании «Яндекс» Александр Болховитянов сообщил, что одним из ключевых направлений развития ИИ становится наполнение его российским культурным контекстом. Важным шагом в этом направлении он назвал создание национального дата-сета.

Вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов отметил необходимость расширения доступа пользователей к культурному контенту и наследию, подчеркнув, что наиболее востребованным форматом для этого сегодня остается видео.

Замглавы интернет-энциклопедии «Рувики» Елена Литовченко заявила, что в эпоху активного развития ИИ возрастает значение экспертных баз знаний, позволяющих обеспечивать достоверность информации. По ее словам, особую актуальность приобретают гибридные модели энциклопедий, сочетающие автоматизацию процессов с обязательным участием специалистов в проверке материалов.

Участники также обсудили вопросы подготовки кадров для цифровой экономики и развития качественного контента для молодежной аудитории. Советник генерального директора Института развития интернета Илья Фабричников подчеркнул важность создания востребованных молодежью проектов.