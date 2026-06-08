Гостям гастрономического форума в Сочи предложили напитки с грибами и аудиосопровождением

Ресторанный гид и медиасервис «Афиша Рестораны» стал генеральным информационным партнером гастрономического форума Gastreet International Restaurant Show и открыл на его площадке поп-ап-пространство с грибным баром. Об этом сообщила пресс-служба «Афиши».

Уточняется, что мероприятие проходит с 7 по 12 июня на курорте Красная Поляна. Грибной бар «Афиши» работает на площадке «Двор» и посвящен коктейльной культуре и функциональным миксам, которые помогают гостям форума прожить его с заботой о себе.

В меню — функциональные напитки, у каждого — от антипохмельного кофе и какао с грибами-адаптогенами до протеиновых смузи и других миксов — есть свое аудиосопровождение. Оно, как уточняется, позволяет прожить гастрономический опыт не только через вкус, но и через внимание к собственному состоянию.

«Мы знакомим людей с новым гастрономическим опытом, и теперь делаем это не только с помощью контента, но и создавая реальный опыт с лучшими представителями индустрии», — отметила главный редактор «Афиши Рестораны» Маргарита Замураева.

Днем бар работает в формате «с собой», вечером переходит в камерный режим по предварительному бронированию.

Вечером с гостями работает бартендер с 20-летним опытом, многократный победитель и призер российских и международных чемпионатов в 18 странах Виталий Колпин.