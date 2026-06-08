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Общество

В Подмосковье прошел фестиваль танцевальных культур

Более 11 тысяч человек посетили фестиваль танцевальных культур в Подмосковье
Министерство культуры и туризма Московской области

Более 11 тыс. человек посетили фестиваль «Область танцевальных культур», который проходил 6-7 июня в Московской области, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Фестиваль проходил в Красногорске и Лобне.

Всего на фестиваль было подано 800 заявок от танцоров из Подмосковья, Симферополя, Казани, Владивостока, Мурманска, Калининграда и других городов.

По итогам отборочных раундов в финал прошли 79 участников: 33 из Подмосковья и 46 из других регионов.

Финал фестиваля пройдет 6 сентября на гала-концерте в Королеве.

Также в этом сезоне в фестивале появилась номинация «Битва брейк-школ Подмосковья». В финал попали команды «Fayans breaking school» (Дубна) и «HYPE SPIN CLAN CREW» (Мытищи).

Выступления конкурсантов оценивал международный состав жюри, в который вошли титулованные танцоры из Южной Кореи, Японии, Китая, Франции и России.

 
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