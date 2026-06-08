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Врач дал советы, как выбрать удобную подушку для сна

Врач Бузунов: при выборе подушки нужно учитывать ее состав и жесткость матраса
Shutterstock

При выборе качественной и удобно подушки для сна важно обращать внимание на ее состав, производителя, а также жесткость матраса. Об этом aif.ru рассказал врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.

По словам эксперта, при покупке подушки в первую очередь следует выбирать проверенного производителя, у которого хорошая репутация на рынке. При этом важно, чтобы у продавца был салон, в котором можно визуально оценить товар и опробовать его.

Не менее важно выбирать подушку, ориентируясь на жесткость матраса на кровати.

«Если матрас мягкий, то, когда вы лежите на боку, плечо погружается в матрас. Соответственно, подушку нужно будет взять тоньше, чтобы голова оставалась примерно на уровне туловища. Если матрас жесткий, плечо больше выступает над поверхностью матраса, поэтому подушку стоит взять потолще. Если вы в принципе не понимаете, на каком матрасе хотите спать, то сначала протестируйте матрас — более мягкий или жесткий», — объяснил врач.

Он добавил, что также необходимо грамотно оценить состав подушки. Наполнитель может быть как натуральным, так и синтетическим. Однако эксперт напомнил, что синтепон со временем скатывается, образовывая бугры. Поэтому более комфортным вариантом будет холлофайбер.

Также есть современные подушки с памятью формы из натурального латекса или искусственной пены. Натуральный латекс немножко пружинит. Пена обнимает голову, в ней оказываешься, как в коконе, особо не подвигаешь головой. Если в составе пена плюс латекс, то такая подушка и прогибается, и немного пружинит.

При этом, по словам сомнолога, не следует спешить при выборе подушки. Рекомендуется взять изделие, лечь на матрас и полежать преимущественно в своей любимой позе хотя бы на протяжении 5-7 минут.

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