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Диетолог объяснил, как правильно мыть фрукты и овощи

Диетолог Поляков: фрукты и овощи нужно мыть под теплой водой
Shutterstock/FOTODOM

Любые фрукты и овощи следует мыть проточной водой. Об этом aif.ru рассказал диетолог Антон Поляков.

По словам специалиста, проточная вода механически удаляет с овощей и фруктов различные загрязнения. При этом ее температура играет далеко не главную роль.

«Вода в данном случае может быть теплой, может быть холодной — здесь нет какой-то судьбоносной разницы. Однако для того, чтобы лучше отмыть поверхность, теплая вода будет предпочтительна», — подчеркнул он.

Диетолог объяснил, что теплая вода эффективнее удаляет с поверхности плодов восковой налет и липкие вещества, которые зачастую используют для продления срока хранения таких продуктов.

Врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули до этого говорил, что фрукты и овощи перед употреблением нужно тщательно мыть и обрабатывать, чтобы исключить риски подхватить паразитов, которые часто размножаются на их поверхности. Он подчеркнул, что если халатно отнестись к этому процессу, то высоки риски заразиться, например, аскаридами и лямблиями.

Ранее врач рассказала, можно ли потолстеть от фруктов.

 
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