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Общество

На Урале женщина лишила возлюбленного жизни за оскорбление в адрес матери

В Свердловской области женщина убила партнера, оскорбившего мать и ее саму
СУ СК РФ по Свердловской области

В Свердловской области женщина расправилась с возлюбленным за оскорбление. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

В ночь на 5 апреля 47-летняя жительница Талицкого района, находясь дома, распивала спиртное со своим сожителем 1986 года рождения и еще одним мужчиной. В ходе застолья партнер стал оскорбительно высказываться о ней и ее матери.

Тогда, не стерпев оскорблений, женщина взяла лежавший на столе нож и нанесла оппоненту ранение в левую часть грудной клетки. После этого обвиняемая сама вызвала экстренные службы и скорую помощь.

Однако спасти пострадавшего не удалось — он скончался на месте от полученных повреждений.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), свою вину в содеянном она признала полностью. В ближайшее время фигурантка предстанет перед судом.

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