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Общество

Россиянку задержали в Эстонии по обвинению во ввозе санкционной электроники в РФ

Postimees: Эстония задержала россиянку по обвинению США в обходе санкций
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Эстонии задержали предпринимательницу с двойным гражданством РФ и Финляндии Елену Виртанен по требованию США, которые подозревают ее в незаконном ввозе американской электроники в Россию через третьи страны. Об этом пишет эстонское издание Postimees.

Виртанен — уроженка Петербурга. Она возвращалась из России в Финляндию через Таллин в конце апреля, где ее и задержали на автовокзале. В России у нее остался пожилой родственник, за которым она присматривает, а также партнер Василий Сысоев, которого американские власти также подозревают в незаконном экспорте.

По версии следствия, в основном речь шла о товарах, используемых в навигационных приборах и системах связи — и, соответственно, подпадающих под действие западных санкций о запрете на поставках в Россию.

Как рассказала сама Виртанен, на таллинском вокзале ее остановили силовики и «увели под белы рученьки, сказав, что Америка требует ее выдачи». Предпринимательница винит в произошедшем своего партнера Сысоева, называя подозрения в свой адрес подставой с его стороны.

Ранее россиян предупредили о наказании за ввоз некоторых айфонов.

 
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