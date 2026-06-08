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Врач назвал главные признаки инфаркта и инсульта

Кардиолог Мамедов: главным признаком инфаркта является давящая боль за грудиной
Shutterstock

Главными признаками инфаркта миокарда являются повторяющийся дискомфорт или давящая боль за грудиной. Об этом в беседе с kp.ru предупредил врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела вторичной профилактики хронических неинфекционных заболеваний Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России, иностранный член Академии медицинских наук Таджикистана Мехман Мамедов.

«Боль может отдавать в левую руку, плечо, шею или челюсть. Часто состояние сопровождается одышкой, внезапной слабостью, холодным липким потом или беспричинной тревогой», — объяснил специалист.

Врач подчеркнул, что внезапная сильная давящая боль за грудной в предынфарктном состоянии длится более 15-20 минут.

По словам кардиолога, на мозговой инсульт указывают кратковременные сигналы, которые могут появиться за несколько дней. Зачастую пациенты сталкиваются с внезапными онемением или слабостью, которые затрагивают руку, ногу или часть лица с одной стороны. Также есть риск столкнуться с нарушениями речи и зрения, проблемами с координацией и острой головной болью без очевидной причины.

Эксперт объяснил, что такие признаки называются транзиторными ишемическими атаками. При этом они могут ощущаться от нескольких минут до часа, после чего бесследно исчезают.

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