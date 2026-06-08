На фестивале «Красная площадь» презентовали новую книгу Вячеслава Бавидова

На книжном фестивале «Красная площадь» прошла презентация новой книги писателя Вячеслава Бавидова «Опаленный голубь мира», сообщает ТАСС.

Презентация прошла в рамках встречи «Вячеслав Бавидов: от личной истории к открытию нового направления в литературе».

Как отметил один из участников встречи Вадим Петров, новая книга Бавидова – это «зрелый этап развития метареалистической прозы».

Также на встрече представили новое жанровое направление – метареализм в прозе.

«Метареализм Бавидова соединяет реалистическое повествование, философскую глубину, мистико-религиозную линию, историческую память, внутреннюю драматургию и прямой нравственный диалог с читателем», — отметил один из участников встречи.

В дискуссии приняли участие певица Anileda, поэтесса Екатерина Разинкина, художница Вероника Рябинина и другие.

Напомним, XII книжный фестиваль «Красная площадь» проходил с 4 по 7 июня 2026 года.