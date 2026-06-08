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На фестивале «Красная площадь» презентовали новую книгу Вячеслава Бавидова

Писатель Бавидов представил свою новую книгу «Опаленный голубь мира»
Shutterstock

На книжном фестивале «Красная площадь» прошла презентация новой книги писателя Вячеслава Бавидова «Опаленный голубь мира», сообщает ТАСС.

Презентация прошла в рамках встречи «Вячеслав Бавидов: от личной истории к открытию нового направления в литературе».

Как отметил один из участников встречи Вадим Петров, новая книга Бавидова – это «зрелый этап развития метареалистической прозы».

Также на встрече представили новое жанровое направление – метареализм в прозе.

«Метареализм Бавидова соединяет реалистическое повествование, философскую глубину, мистико-религиозную линию, историческую память, внутреннюю драматургию и прямой нравственный диалог с читателем», — отметил один из участников встречи.

В дискуссии приняли участие певица Anileda, поэтесса Екатерина Разинкина, художница Вероника Рябинина и другие.

Напомним, XII книжный фестиваль «Красная площадь» проходил с 4 по 7 июня 2026 года.

 
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