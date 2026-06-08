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Стало известно точное число пострадавших в аварии с автобусом под Ярославлем

Ярославский минздрав: в ДТП с экскурсионным автобусом пострадал 31 человек
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

В ДТП с экскурсионным автобусом в Угличском округе Ярославской области пострадал 31 человек, 12 из них госпитализированы. Об этом сообщило издание «Ярославский регион» со ссылкой на пресс-службу областного минздрава.

По данным ведомства, троих пострадавших доставили в больницы Ярославля, двое из них находятся в тяжелом состоянии и лежат в реанимации. Детей среди госпитализированных нет, уточнили в министерстве.

Авария произошла 7 июня на 3-м км дороги «Углич — Воскресенское» в районе деревни Сверчково: экскурсионный автобус Yutong с группой туристов из Москвы съехал в кювет и опрокинулся. Вместе с водителем в салоне находились 33 человека, включая четырех детей.

По предварительным данным ГИБДД, причиной аварии могли стать технические неполадки — несмотря на то, что автобус был относительно новым и до этого без проблем использовался московской компанией для пассажирских перевозок.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности тяжкий вред здоровью. Для определения степени тяжести травм, полученных пострадавшими, назначена медэкспертиза.

Ранее автобус с россиянами влетел в дерево в Саратове.

 
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