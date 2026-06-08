В России ускорят мобильный интернет в крупных городах и регионах

МТС в 2026 году переведет в LTE свыше 90% площадок 3G

МТС в июне 2026 года ускорит мобильный интернет на 15-20% за счет перевода сетей 3G на современный стандарт LTE в восьми городах России. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В список вошли Белгород, Казань, Канск, Красноярск, Нижний Тагил, Рязань, Тында и Чита.

В компании отметили, что в мае текущего года она полностью отказалась от устаревшей технологии 3G в Екатеринбурге.

Всего к концу 2026 года МТС, как уточняется, переведет в LTE свыше 90% имевшихся площадок 3G.

На данный момент компания перевела работу сетей 3G в LTE в 203 городах 41 региона России. Изменения затронули Екатеринбург, Калининград, Комсомольск-на-Амуре, Курган, Новосибирск, Самару, Петербург, Саратов, Сочи, Тюмень, Ярославль, Москву, а также Московскую и Ленинградскую области и Краснодарский край.

В компании напомнили, что с 2023 года она планомерно отключает сети 3G в России. Помимо увеличения скорости интернета это расширяет доступ к цифровым сервисам и технологии высококачественной передачи голоса VoLTE. В частности, в 2025 году компания отключила половину имевшихся базовых станций 3G.