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Общество

В Британии мужчине доставили журнал по почте с опозданием на 19 лет

Почта Великобритании доставила мужчине журнал про воспитание детей спустя 19 лет
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Житель Великобритании получил номер журнала, который был отправлен ему почти два десятилетия назад. Об этом сообщила телерадиокорпорация Би-би-си.

52-летний писатель-фантаст Пол Эдвардс из города Честер рассказал, что заказал журнал Mother & Baby около 19 лет назад — Издание содержало советы по воспитанию детей. В тот момент его дочери было полтора года, а семья ожидала рождения сына.

По словам британца, тогда он даже не заметил, что журнал так и не был доставлен. Неожиданно отправление пришло только сейчас.

Эдвардс рассказал, что получил наполовину порванный и помятый пакет с извинениями от почтовой службы и сначала не понял, что находится внутри.

Он с юмором отметил, что к моменту доставки журнала его дети уже выросли и покинули родительский дом. Сейчас им 18 и 20 лет, оба учатся в университете.

В Royal Mail заявили, что регулярно проверяют работу отделений и сортировочного оборудования. В почтовой службе предположили, что журнал не был утерян, а каким-то образом спустя годы вновь оказался в почтовой системе и в итоге был доставлен адресату.

Ранее хакеры взломали национальное агентство Франции по выпуску и хранению личных документов.

 
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