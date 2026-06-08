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Общество

Россиянка пошла в спортзал, чтобы спасти семью, и там случайно узнала об измене мужа

Baza: в Дагестане женщина раскрыла измену мужа благодаря подслушанному разговору
S_Photo/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Дагестана узнала об измене мужа, подала на развод и смогла оставить себе все имущество. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, жена уже длительное время находилась в браке, в котором у пары появилось 12 объектов недвижимости, три машины и другое имущество.

В какой-то момент ради сохранения семьи россиянка решила заняться своей внешностью и отправилась в спортзал. Там она подслушала разговор незнакомок, одна из которых рассказывала о своем новом возлюбленном. Мужчина подарил ей машину.

«При этом она не скрывала личные данные ухажера, так что его жене, сидевшей рядом, не составило труда опознать в щедром любовнике своего мужа», – сообщается в публикации.

После этого недовольная ситуацией жена подала на развод. Во время раздела имущества выяснилось, что у пары был брачный договор. В рамках соглашения, тот, кто изменял, лишается прав на имущество.

В результате большую часть нажитого оставили за женщиной, в том числе и машину, которую муж подарил любовнице. Однако ее россиянка предпочла оставить женщине.

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