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Общество

В Госдуме предложили «поженить» материнство и карьеру в голове россиянок

Депутат Ким: в голове молодых женщин необходимо поженить материнство и карьеру
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В России необходимо поддерживать молодых женщин в самореализации, чтобы не отпугнуть их от материнства. Нужно «поженить» в голове у молодых женщин материнство и карьеру, заявила в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) первый заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике Марина Ким («Справедливая Россия»).

По ее словам, государство должно поддерживать молодых женщин, которые хотят самореализации, которые желают «сначала получить образование, сначала заработать себе карьеру, заработать себе статус, заработать себе какие-то деньги подъемные для того, чтобы была квартира».

«Обязательно нужно сделать так, чтобы в голове у этих молодых женщин можно было поженить и материнство, и карьеру», — сказала парламентарий.

По ее мнению, сейчас в РФ не культивируется и не поддерживается образ сильной и уверенной мамы, что отпугивает многих молодых женщин.

Также Ким отметила, что современные женщины более прагматичны. Поэтому отказ от самореализации — самая бредовая затея для них, подчеркнула депутат.

До этого пресс-служба Avon Россия сообщила на основе исследований аналитического центра НАФИ, что большинство женщин при выборе жизненных целей ориентируются на традиционные ценности и выбирают семью и здоровье в качестве главных жизненных приоритетов.

Ранее был назван простой способ продлить молодость для женщин.

 
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