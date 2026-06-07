Фонд «Росконгресс» и СПбГУ займутся развитием кадрового потенциала России

Фонд «Росконгресс» и Санкт-Петербургский государственный университет усилят формирование кадрового потенциала России. Соглашение об этом стороны подписали в ходе Петербургского международного экономического форума.

Соглашение нацелено на создание условий для профессиональной ориентации и развития компетенций. Студенты и молодые специалисты, включая учащихся с инвалидностью и ОВЗ, вошли в приоритеты партнерства. Стороны привлекут студентов, выпускников и сотрудников вуза к реализации социальной миссии экосистемы «Потенциал страны».

«Развитие молодежного кадрового потенциала – одно из ключевых направлений работы фонда «Росконгресс». Мы последовательно выстраиваем партнерства с ведущими вузами страны, создавая для студентов возможности профессионального роста и вовлечения в масштабные проекты. Внутри фонда уже действует система наставничества, позволяющая молодым специалистам получать практический опыт под руководством профессионалов», — отметил замдиректора фонда, директор ПМЭФ Алексей Вальков.

По его словам, соглашение станет важным шагом в развитии экосистемы «Потенциал страны», объединяющей талантливую молодежь, образовательные организации и работодателей.

По его словам, соглашение стало важным шагом в развитии экосистемы «Потенциал страны». Система объединила талантливую молодежь, образовательные организации и работодателей. Так, студент или выпускник пройдет стажировку или практику в фонде. Под руководством наставника он включится в работу команды дирекции по работе с участниками, и получит опыт в ходе волонтерства в проекте «Школьный друг» или на крупнейших форумах страны.

«Санкт-Петербургский университет последовательно внедряет практико-ориентированную модель образования, и работа с фондом «Росконгресс» — один из элементов этой системы. Наши студенты уже получают профессиональный опыт и развивают свои компетенции на мероприятиях, где формируется глобальная деловая повестка не только нашей страны, но и мира», — отметила проректор по работе с молодежью СПбГУ Анастасия Ярмош.

По ее словам, стороны намерены использовать ресурсы друг друга, чтобы студенты могли стажироваться и принимать участие в проектах экосистемы «Потенциал страны» получать полезные навыки и открывать новые карьерные перспективы.