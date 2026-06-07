Россиянка организовала подпольную косметологию на Пхукете

В Таиланде россиянка организовала подпольную косметологию на вилле. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Операция правоохранителей получила название Moscow Devil Filler. Силовики ворвались на виллу на Пхукете прямо во время сеанса, когда клиентка лежала на кушетке. В комнате обнаружили препараты и инструменты для инъекций — полиция изъяла десятки флаконов ботулотоксина, лидокаина, коллагена, гиалуроновой кислоты, шприцы и иглы. Стоимость изъятого превысила 1,3 млн рублей.

Организатором нелегального бизнеса оказалась 45-летняя москвичка, которая живет в Таиланде с 2018 года. Женщину доставили в полицейский участок — ее обвиняют в нелегальной косметологическое практике, контрабанде препаратов и применении незарегистрированных средств. Россиянка не признает свою вину.

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