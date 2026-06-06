В России провели акцию в честь дня рождения Александра Пушкина

Более 260 тысяч россиян приняли участие в Дне русского языка

В России в честь Дня русского языка, приуроченного ко дню рождения Александра Пушкина, «Движение Первых» провело акцию «Великий и могучий», сообщает пресс-служба движения.

В рамках акции школьники, студенты и наставники приняли участие в различных играх, флешмобах и других активностях.

Как отметил Герой России, выпускник президентской кадровой программы «Время героев», председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов, День русского языка является важным культурным праздником.

«Всероссийская акция Движения Первых «Великий и могучий», приуроченная к этой дате, в 2026 году охватила более 260 тыс. человек. Нам удалось провести свыше 12 тыс. мероприятий по всей стране», — сказал он.

Акцию проводили в трех форматах на базе школ, библиотек и парков.

«Важно сохранять русский литературный язык, потому что это часть нашего культурного наследия. Я убедилась, что нужно чаще обращаться к литературе: это кладезь знаний и возможность открывать для себя новое, глубже понимать русскую культуру», — рассказала активист совета «Первых» муниципального отделения Некрасовского округа Ярославской области Екатерина Шуршова.

Кроме того, участники и наставники «Движения Первых» и программы «Орлята России» сыграли в командную игру «Словарный запас», в которой ребята проверили свои знания лексики, фразеологии и грамматики.