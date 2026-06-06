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Общество

На ПМЭФ отметили рост роли отечественной аналитики для бизнеса и государства

Артем Соколов: на ПМЭФ впервые был реализован проект по сочетанию данных
Валентина Певцова/Росконгресс

В этом году в рамках ПМЭФ был реализован новый проект по объединению данных ведущих российских аналитических компаний, заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

«Проект назывался «Цифры и факты». В рамках этого проекта больше 15 отраслевых сессий на форуме были снабжены соответствующей аналитикой, статистикой, результатами исследований по темам, связанным с внедрением искусственного интеллекта, по вопросам производства и торговли», — сказал он.

Соколов добавил, что в России формируется собственная исследовательская база, которая способна заместить зарубежные.

«Мы видим, что замещаются не только отдельные игроки или отдельные сервисы, а у нас формируется собственная аналитическая инфраструктура», — отметил он.

Также заместитель генерального директора ООО «Центр развития перспективных технологий» Реваз Юсупов рассказал о системе маркировки как источника точных данных о товарных знаках, которая фиксирует реальное движение каждой единицы продукции.

Он добавил, что в системе накоплено 170 петабайт данных.

«Мы абсолютно убеждены, что так как во всем мире развиваются системы маркировки, а аналогичные системы внедрены во всех странах Евразийского экономического союза и в Узбекистане, все эти информационные продукты, которые мы в России уже обкатали, легко могут применяться за рубежом», — рассказал он.

Кроме того, заместитель генерального директора Mediascope Виктор Пинчук рассказал, что в России активно развиваются отечественные медиаизмерения.

«Мы как компания за 8 лет создали полностью отечественные контуры измерения, то есть у нас существует полностью отечественное измерительное устройство для того, чтобы измерять аудиторию ТВ, и необходимый комплекс программно-аппаратных средств», — сказал он.

В обсуждении также приняли участие генеральный директор Фонда содействия изучению общественного мнения, председатель общественного совета при Минтруда РФ Константин Абрамов, директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Борис Огарков и другие.

 
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