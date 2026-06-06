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Общество

Будущие родители узнали пол ребенка в салоне самолета

Пассажиры российской авиакомпании провели гендер-вечеринку на высоте 11 тыс. метров
Авиакомпания «Победа»

Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») провела гендер-вечеринку на борту самолета на высоте 11 тыс. метров для семьи, история которой началась во время организованного перевозчиком «Свадебного рейса». Об этом компания рассказала в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в июле прошлого года супруги стали одной из 10 пар, принявших участие в символической регистрации брака во время рейса «Победы» из Москвы в Сочи, приуроченного ко Дню семьи, любви и верности. Церемонию тогда провел дополнительный пилот, входивший в состав экипажа.

Теперь пара ожидает рождения первого ребенка. Пол будущего малыша они узнали во время полета: авиакомпания организовала для семьи гендерную вечеринку с праздничной программой, угощениями, подарками и сюрпризами.

В авиакомпании отметили, что стремятся делать перелеты не только комфортными, но и наполненными теплыми впечатлениями для пассажиров. Особое внимание перевозчик уделяет семьям с детьми.

В частности, 1 июня, в Международный день защиты детей, на ряде своих рейсов авиакомпания вручала юным пассажирам специально подготовленные «Паспорта путешественника».

 
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