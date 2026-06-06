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Общество

Российский подросток приехал работать в Китай, но стал жить в аэропорту и попрошайничать

Shot: подросток из РФ живет в аэропорту Гуанчжоу из-за обмана работодателем
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Школьник из Москвы вынужден жить в аэропорту китайского Гуанчжоу из-за разорванного договора с работодателем. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, 15-летний юноша заключил контракт китайским модельным агентством и отправился в Китай, где ему предоставили жилье, работу и официального представителя.

Спустя непродолжительное время с ним разорвали контракт и недоплатили около 110 тысяч рублей. В результате молодому человеку пришлось искать работу в стране, но ему отказывали из-за возраста. Полицейские заявили, что могут только помочь организовать звонок близким.

«Школьник поддерживает контакты с семьей – мамой и сестрой, которые находятся в Москве», – сообщается в публикации.

В результате юноша уже два дня живет в аэропорту и попрошайничает у российских туристов. По предварительной информации, он почти собрал нужную сумму и вскоре может вернуться домой.

Ранее HR-эксперт назвал частые схемы обмана при приеме на работу.

 
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