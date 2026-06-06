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Общество

Петербургский аэропорт обслужил почти 20 рейсов после ограничений на фоне атаки БПЛА

Аэропорт Пулково обслужил 19 рейсов после снятия воздушных ограничений
Александр Гальперин/РИА Новости

Петербургский аэропорт Пулково обслужил 19 рейсов с момента снятия временных ограничений на полеты. Об этом сообщила в мессенджере «Макс» пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей авиагаванью.

При этом в Пулково уточнили, что ситуация в зоне ожидания вылета внутренних рейсов остается сложной. Службы воздушной гавани совместно с авиакомпаниями делают все возможное для оперативной подготовки самолетов к вылету и стабилизации расписания.

Воздушные ограничения были введены из-за угрозы атак украинских беспилотников. Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, общее число уничтоженных над территорией региона БПЛА достигло 144. По его словам, разрушений не зафиксировано, люди не пострадали.

Также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал, что город подвергся масштабной атаке БПЛА. К 10 утра в городе была отменена угроза атаки беспилотников.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что военные за ночь сбили почти 380 беспилотников над Россией и Абхазией.

 
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