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Общество

Сечин предупредил об угрозах мировой логистике после «прецедента» с Ормузским проливом

Сечин: прецедент с Ормузским проливом создает угрозу глобальной логистике
Reuters

После Ормузского кризиса под угрозой могут оказаться другие «узкие места» глобальной логистики. Об этом на ПМЭФ заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин, его цитирует РИА Новости.

По его словам, ситуация вокруг Ормузского пролива создала прецедент, поэтому под угрозой могут оказаться Малаккский, Баб-эль-Мандебский и Гибралтарский проливы, Мыс Доброй Надежды, Датские и Турецкие проливы, Суэцкий и Панамский каналы.

Сечин также добавил, что на фоне перекрытия Ормуза Северный морской путь способен обеспечить мировую торговлю надежными логистическими решениями, позволяя сократить сроки доставки грузов в полтора–два раза, а также снизить снизить затраты на них на 20–30%.

До этого Сечин заявил, что конфликт на Ближнем Востоке привел к потерям 16 млн баррелей нефти в сутки, и никому не удастся их восполнить.

Тегеран и силы сопротивления Ливана ранее заявили о намерении полностью заблокировать Ормузский пролив и «активизировать другие фронты», в том числе Баб-эль-Мандебский пролив ради «наказания сионистов и их сторонников».

Ранее посол Ирана рассказал о режиме прохода судов РФ через Ормузский пролив.

 
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