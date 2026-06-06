Сечин предупредил об угрозах мировой логистике после «прецедента» с Ормузским проливом

После Ормузского кризиса под угрозой могут оказаться другие «узкие места» глобальной логистики. Об этом на ПМЭФ заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин, его цитирует РИА Новости.

По его словам, ситуация вокруг Ормузского пролива создала прецедент, поэтому под угрозой могут оказаться Малаккский, Баб-эль-Мандебский и Гибралтарский проливы, Мыс Доброй Надежды, Датские и Турецкие проливы, Суэцкий и Панамский каналы.

Сечин также добавил, что на фоне перекрытия Ормуза Северный морской путь способен обеспечить мировую торговлю надежными логистическими решениями, позволяя сократить сроки доставки грузов в полтора–два раза, а также снизить снизить затраты на них на 20–30%.

До этого Сечин заявил, что конфликт на Ближнем Востоке привел к потерям 16 млн баррелей нефти в сутки, и никому не удастся их восполнить.

Тегеран и силы сопротивления Ливана ранее заявили о намерении полностью заблокировать Ормузский пролив и «активизировать другие фронты», в том числе Баб-эль-Мандебский пролив ради «наказания сионистов и их сторонников».

Ранее посол Ирана рассказал о режиме прохода судов РФ через Ормузский пролив.