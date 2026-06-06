Жители Польши не поддержали попытку переименовать традиционное польское блюдо «русские вареники» в «украинские». Об этом сообщили представители польской гастрономической индустрии, передает РИА Новости.

Речь идет об одном из традиционных в Польше блюде — pierogi (вареники) с разными начинками. «Русские вареники» (pierogi ruskie) готовят только с творожно-картофельной начинкой с добавлением жареного лука.

Как рассказал владелец одного из ресторанов Варшавы, производители полуфабрикатов пытались изменить название любимого в стране продукта — на «украинские вареники», при этом ингредиенты и дизайн упаковки остались прежними. В результате подавляющее большинство покупателей были сбиты с толку, ведь они привыкли к «русским вареникам». Таким образом, новшество, активно продвигаемое в медиасфере, не прижилось в повседневной жизни. Для большинства поляков «русские вареники» — «это не про политику, а про домашнюю еду, вкус и традицию», подчеркнул собеседник агентства.

Еще один житель столицы — владелец магазина — также подтвердил, что дискуссии о названии блюда не повлияли на продажи. По его словам, люди привыкли к «русским вареникам» и «дальше обсуждений дело не пошло».

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