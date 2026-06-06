Угроза БПЛА отменена в Петербурге

Угроза атаки беспилотников отменена в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил официальный канал оповещения населения города в мессенджере «Макс».

«Отмена угрозы БПЛА на территории Санкт-Петербурга», — говорится в посте.

Утром 6 июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что город подвергся масштабной атаке БПЛА. Он также попросил граждан не покидать свои дома.

На фоне нападения петербургский аэропорт Пулково приостанавливал свою работу. Сейчас воздушная гавань продолжает принимать и отправлять рейсы, согласуя свои действия с соответствующими органами для обеспечения безопасности полетов.

В свою очередь губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что ночью и утром силы противовоздушной обороны сбили над регионом 141 украинский беспилотник.попросил

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что военные за ночь сбили почти 380 беспилотников над Россией и Абхазией.