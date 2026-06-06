Пропавшая почти два года назад в Мексике россиянка возвращается на родину

Россиянка Таякина 7 июня вернется из Мексики после двух лет поисков

Российская гражданка Мария Таякина возвращается на родину из Мексики после почти двух лет работы по ее поиску и оказанию помощи. Об этом сообщили в консульском отделе посольства РФ в Мехико.

Уточняется, что все необходимые документы для возвращения на родину россиянке были вручены 5 июня 2026 года, вылет запланирован на 6 июня, а прилет в Россию — на 7 июня.

В посольстве рассказали, что дипломаты занялись этим вопросом в 2024 году, получив обращение от матери Марии об исчезновении ее дочери в городе Сан-Хосе-дель-Кабо. Руководитель консульского отдела Яков Федоров рассказал РИА Новости, что лично выезжал на север Мексики для поисков россиянки. Когда женщину нашли, то выяснилось, что у нее не было постоянного места проживания.

Федоров добавил, что оказал Таякиной необходимую поддержку, помог с питанием и сообщил о том, что ее разыскивают мать и сын. Дипломат также предложил ей содействие в возвращении в Санкт-Петербург.

После этого российское посольство, по словам Федорова, продолжило работу по этому вопросу, поддерживая контакты с мексиканскими правоохранительными и миграционными органами, общественными организациями и родными женщины.

Спустя почти два года девушку удалось поместить в реабилитационный центр, где ее убедили вернуться в Россию, к матери и сыну.

Ранее в МИД заявили, что несовершеннолетняя россиянка хочет остаться в Мексике.