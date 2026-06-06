Дачникам дали советы, как подготовиться к новому сезону, чтобы избежать проблем с законом

Дачный участок — это не просто место за городом. Собственник обязан содержать землю в надлежащем состоянии и соблюдать пожарные, санитарные и экологические требования. Об этом «Газете.Ru» рассказала Наталья Шалуба, адвокат, эксперт по земельному праву и недвижимости.

Важно знать о требованиях к состоянию участка.

Сама по себе высокая трава или заросли — не повод для претензий. Но если участок годами не обрабатывается, зарастает сорняками и кустарником, вопросы возникают у соседей и контролирующих органов.

С 1 сентября 2025 года действуют признаки неиспользования земельных участков. Один из них — наличие на более чем 50% площади сорных растений высотой более 1 метра, деревьев или кустарников, не являющихся элементами благоустройства. Собственнику обычно дается время на устранение нарушения.

Отдельное внимание стоит уделить борщевику.

С борщевиком Сосновского ситуация строже. Это опасное инвазивное растение, ставшее угрозой для жизни и здоровья людей. С 1 марта 2026 года в Земельном кодексе закреплена обязанность собственников уничтожать его.

«Фиксируйте борьбу с борщевиком документально: договор с подрядчиком, фото до и после, чеки на препараты. Это может пригодиться при споре с администрацией или соседями», — советует адвокат.

Нужно также помнить про правила безопасности во время шашлыков.

Проблемы при приготовлении шашлыка чаще всего возникают из-за нарушения правил пожарной безопасности: мангал слишком близко к дому, забору или сухой траве; костер без присмотра; сжигание мусора в ветреную погоду; разведение огня в период особого противопожарного режима.

«Не бросайте в костер пластик, старые вещи, упаковку — это может повлечь претензии не только по пожарной безопасности, но и по обращению с отходами», — предупреждает эксперт.

Уличный туалет — тоже важный нюанс.

Сам по себе уличный туалет на даче не запрещен. Но он не должен загрязнять почву, воду и соседскую территорию. Если выгребная яма негерметична, стоки уходят в грунт, а туалет расположен слишком близко к колодцу или дому, сосед вправе обратиться в администрацию, Роспотребнадзор или суд.

Перед началом сезона адвокат советует: скосить траву и убрать сухостой, особенно возле строений и забора; проверить участок на борщевик; не сжигать мусор; использовать мангал безопасно (не рядом с домом и сухой травой); проверить туалет и выгребную яму.

«Сохраняйте фото подтверждения: уборки участка, договор на покос, акты обработки от борщевика, чеки на вывоз мусора — все это может пригодиться при споре», — резюмирует адвокат.

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