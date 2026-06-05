Президентский фонд природы поддержал 321 экопроект на 3,1 млрд рублей

Президентский фонд природы с момента создания поддержал 321 экологический проект. Об этом 5 июня, в День эколога, сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что общий бюджет инициатив составил 3,1 млрд рублей, из которых фонд выделил 2 млрд рублей, а проектные команды привлекли 1,1 млрд рублей софинансирования.

Проекты охватили 68 регионов, а мероприятия по ним проводятся в 202 ООПТ. Организаторы реализовали научные экспедиции, мониторинг флоры и фауны, а также строительство экологических троп. Инициативы нацелены на сохранение 121 вида животных, 69 из которых занесены в Красную книгу России.

Также в фонде сообщили, что 5 июня на ПМЭФ дан старт всероссийскому голосованию за 100 видов – символов живой природы.

В Запорожской области ученые Мелитопольского государственного университета получили спецтехнику для мониторинга миграций птиц. На Азово-Черноморском побережье оборудовали восемь полигонов для наблюдений. Сумма гранта составила 19 млн рублей.

В нацпарке «Командорские острова» началась экспедиция на остров Медный. Специалисты провели мониторинг морских млекопитающих: сивучей, каланов, антуров, горбатых китов. Особое внимание уделили медновским песцам. Проект получил 27 млн рублей — крупнейший грант первого конкурса.

Команда проекта «Серые киты на Камчатке» исследует популяцию в Кроноцком заливе. Численность оценили в 300 особей. Грант составил 10,5 млн рублей.

В Оренбургском заповеднике создали инфраструктуру для реинтродукции лошади Пржевальского. Грант — 13 млн рублей. В Ленинградской области в «Доме тигра» оборудовали вольеры для амурских тигров. Поддержка — 4,6 млн рублей.

В Воронеже открыли Центр охраны рукокрылых «Нетопырь». Первая в регионе площадка для реабилитации летучих мышей получила 6 млн рублей. В Ульяновской области биолог Михаил Корепов организовал трансляции из гнезд орланов-белохвостов, солнечных орлов и филинов. Грант — 1 млн рублей. В Тверской области в Центре спасения медвежат-сирот выхаживали животных для возвращения в природу. Инициатива получила 12 млн рублей.