Умер актер, сыгравший Утера Пендрагона из сериала «Мерлин»

Британский актер Энтони Хэд скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на заявление его семьи.

Семья артиста уточнила, что причиной его смерти стали осложнения, вызванные пневмонией. Он ушел из жизни в кругу близких.

«Для нас было и остается большой честью быть его дочерьми и видеть, какое влияние оказало его творчество на множество людей. Мы понимаем, как сильно его будут ощущать друзья, коллеги и поклонники сериалов, в которых он снимался. Он искренне любил свою работу и всегда считал себя невероятно удачливым, имея возможность трудиться рядом с талантливыми людьми в таких замечательных проектах на протяжении многих десятилетий», — отметили родственники.

Энтони Хэд работал в кино и на телевидении более 40 лет, участвуя в свыше 120 проектах. Зрители запомнили его по роли наставника главной героини в культовом сериале «Баффи — истребительница вампиров». Также он сыграл Руперта Мэнниона, одного из антагонистов в популярном спортивном шоу «Тед Лассо». Кроме того, он играл Утера Пендрагона в многосерийном телевизионном проекте «Мерлин».

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