Россияне назвали важным экологичный образ жизни

Большинство россиян считают важным вести экологичный образ жизни и готовы участвовать в природоохранных инициативах, если механизмы такого участия остаются простыми и понятными. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса медиахолдинга Rambler&Co и Сбера.

Согласно исследованию, для 74% респондентов наиболее комфортным способом личного вклада в сохранение окружающей среды является осознанный быт и экологичные привычки дома.

Еще 38% опрошенных отметили важность наличия удобной инфраструктуры для участия в экологических инициативах — доступных пунктов приема вторсырья, мест проведения акций и понятных правил участия.

Опрос также показал интерес россиян к поддержке экологических проектов через благотворительность. Так, 24% участников исследования сообщили, что пока не имеют подобного опыта, но готовы попробовать.

Еще 17% положительно относятся к поддержке программ по сохранению редких видов животных при условии прозрачности системы пожертвований и отчетности благотворительных фондов.

При этом 44% респондентов считают, что улучшение экологической ситуации является общей задачей государства, бизнеса и общества.

В Сбере отметили, что интерес граждан к экологической повестке подтверждается высокой вовлеченностью в практические природоохранные проекты. В частности, в рамках всероссийской акции «Зеленая весна», организованной компанией, участники мероприятий собрали более 90 тонн мусора и высадили 43 тыс. деревьев.

«Это не только серия экологических мероприятий. Это возможность для каждого участника увидеть, что его личный вклад имеет значение. Проект объединяет все больше людей вокруг практических добрых дел», — отметила руководитель дирекции по устойчивому развитию Сбербанка Марина Булова.

По ее словам, в этом году к экологическим акциям присоединились 114 тыс. человек, включая 15,5 тыс. сотрудников-волонтеров Сбера, что на 30% больше по сравнению с прошлым годом.

Дополнительные экологические активности прошли на площадках «СберПрайм Зеленого Марафона», где к инициативам присоединились более 18 тыс. человек.

Опрос проводился на ресурсах Rambler&Co с 14 по 21 мая 2026 года. В исследовании приняли участие более 2 тыс. интернет-пользователей.