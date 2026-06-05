Туристам рассказали, за какие сувениры может грозить ответственность

При вывозе сувениров из-за границы стоит помнить, что многие предметы могут попадать под запрет или требовать специального разрешения. Об этом в интервью RT предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев. К примеру, на некоторых участках границы действуют ограничения на ввоз алкоголя и табака.

«Также большинство стран очень четко регулируют вывоз изделий из редких, исчезающих видов животных. Это изделия из слоновой кости, черепаший панцирь, кораллы и некоторые другие виды раковин», — отметил эксперт.

То же касается антиквариата: культурные ценности старше 100 лет (монеты, картины) требуют сертификата, а некоторые государства (Индия, Мексика, Италия, Греция) запрещают вывоз артефактов в принципе, продолжил он.

С осторожностью, по его словам, следует относиться к предметам, которые могут быть расценены как оружие: сувенирные ножи, пистолеты. В случае экспертизы, признавшей их оружием, возможна даже уголовная ответственность.

Под контролем также растения, семена, материалы из редких пород дерева, янтарь и минералы. Отдельная категория — лекарства: необходимо убедиться, что они не рецептурные, разрешены к вывозу из страны и к ввозу в Россию, заключил Соловьев.

В конце прошлого года в Барнауле таможенники аэропорта изъяли у туриста, вернувшегося из Вьетнама, партию запрещенных морских «сувениров».

При досмотре багажа 54-летнего пассажира с помощью рентген-аппарата были выявлены подозрительные объекты. При ручном досмотре сотрудники обнаружили 16 фрагментов кораллов.

Проведенная экспертиза установила, что это шестилучевые кораллы отряда мадрепоровые, данный вид находится под угрозой исчезновения, перевозить их через границу можно только при наличии разрешения. Таможня возбудила дела об административных правонарушениях. Артефакты были изъяты.

Ране туристку задержали в российском аэропорту за ввоз сувениров из Китая.