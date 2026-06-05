На ПМЭФ рассказали о подготовке форума «Россия — спортивная держава»

Чернышенко: «Россия — спортивная держава» объединяет спортсменов со всего мира

Презентация международного форума «Россия — спортивная держава», который пройдет в Красноярске с 21 по 23 октября, состоялась на площадке Петербургского международного экономического форума.

В ходе мероприятия заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко отметил, что форум остается одной из ключевых площадок для диалога в спортивной сфере.

«Ежегодно форум «Россия — спортивная держава» объединяет представителей спорта со всего мира и нашей страны», — сказал Чернышенко.

Он также подчеркнул значимость предстоящего события и процессов, связанных с укреплением позиций российского спорта на международной арене.

Чернышенко также сообщил, что Красноярск был выбран местом проведения форума по итогам конкурсного отбора и располагает всей необходимой инфраструктурой для организации мероприятия на высоком уровне.

В свою очередь глава Красноярского края Михаил Котюков напомнил, что на право проведения форума претендовали несколько субъектов страны, и поблагодарил организаторов за оказанное региону доверие.

Котюков также отметил, что Красноярск обладает богатыми спортивными традициями и значительным опытом проведения крупных соревнований и общественно значимых мероприятий. По словам губернатора, власти края уже сейчас начнут подготовку к предстоящему мероприятию.