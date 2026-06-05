В Кузбассе пенсионерка 40 раз перевела деньги мошенникам

В Кузбассе пенсионерка пыталась заработать на криптовалюте и осталась без денег

Пенсионерка из Новокузнецка лишилась 1,5 млн рублей, пытаясь заработать на криптовалюте. Об этом сообщает УМВД Кемеровской области.

Неизвестные связались с пенсионеркой в мессенджере под видом брокеров. Они предложили ей дополнительный заработок через покупку и продажу криптовалюты. Женщина согласилась и зарегистрировалась на инвестиционной площадке.

Пенсионерка 40 раз перевела деньги на счета, указанные аферистами, лишившись 1,5 млн рублей. Только спустя время женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Оренбурге женщина спасала сбережения и отдала мошенникам 42,5 млн рублей. Мошенники уговорили женщину снять со счета 20 млн рублей и передать их курьеру. Потом она сняла еще 17,5 миллиона и тоже отдала незнакомцу. Затем аферисты потребовали «штраф» в 5 млн рублей в «отдел антитеррора», чтобы оформить документы.

Ранее российский пенсионер «задекларировал» у мошенников золотые монеты на 31 млн рублей.